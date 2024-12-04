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Spor

Samsunspor, Eyüpspor maçı için salonda çalıştı

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak Samsunspor maçın hazırlıklarına başladı.

DHA4 Aralık 2024 Çarşamba 15:23 - Güncelleme:
Samsunspor, Eyüpspor maçı için salonda çalıştı
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Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, 8 Aralık Pazar günü deplasmanda Eyüpspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Türkiye Kupası'nda uzatmalara giden maçta 52 Orduspor FK'ya 4-2 mağlup olarak elenen Samsunspor, Eyüpspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde, Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'ndeki kapalı spor salonunda yapılan antrenmanda yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

8 Aralık Pazar günü Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 13.30'da başlayacak. Lig'de 29 puanla 3'üncü sırada bulunan Samsunspor, deplasmanda puan ya da puanlar almayı hedeflerken, 23 puanla 4'üncü sırada bulunan Eyüpspor ise evinde oynayacağı karşılaşmadan kayıpsız şekilde ayrılmak istiyor.

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