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Spor

Samsunspor, Eyüpspor mesaisinde

Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor'u sahasında konuk edecek Samsunspor maçın hazırlıklarını teknik direktör Thomas Reis yönetiminde devam ediyor.

IHA1 Mayıs 2025 Perşembe 17:20 - Güncelleme:
Samsunspor, Eyüpspor mesaisinde
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Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile evinde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenman ile sürdürdü.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Pazar günü sahasında oynayacağı Eyüpspor karşılaşması hazırlıklarını, bugün Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği parkurlu ısınma, rondo, yarı sahada oyun, kenar orta ve şut çalışmalarıyla sürdürdü. Nuri Asan Tesisleri'ndeki çalışmalarda futbolcuların hırslı görüntüsü dikkat çekti.

Karadeniz ekibi, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.

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