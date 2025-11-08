Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.
Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 20 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.
Geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Karadeniz temsilcisi, ikas Eyüpspor'u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.
Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.