Samsunspor, Eyüpspor'u ağırlayacak

Trendyol Süper Lig'in 12. hafta mücadelesinde Samsunspor, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.

AA8 Kasım 2025 Cumartesi 14:29 - Güncelleme:
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında yarın sahasında ikas Eyüpspor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek.

Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve bir mağlubiyet sonucunda 20 puan toplayan kırmızı-beyazlı ekip, 4. sırada bulunuyor.

Geçen hafta TÜMOSAN Konyaspor'u deplasmanda 3-1 yenen Karadeniz temsilcisi, ikas Eyüpspor'u da mağlup ederek üst sıralara tırmanmak istiyor.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, ikas Eyüpspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

