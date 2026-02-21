İSTANBUL 16°C / 5°C
  Samsunspor, Fatih Karagümrük deplasmanında
Spor

Samsunspor, Fatih Karagümrük deplasmanında

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Samsunspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

21 Şubat 2026 Cumartesi 10:22
Samsunspor, Fatih Karagümrük deplasmanında
ABONE OL

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın deplasmanda Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.

Kırmızı-beyazlı takım, ligde 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 6 yenilgi sonucunda 30 puan topladı.

Hesap.com Antalyaspor'a geçen hafta 3-1 yenilen Samsun ekibi, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü yenerek çıkışa geçmek istiyor.

Samsunspor'da tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin, Fatih Karagümrük karşısında forma giyemeyecek.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında Samsun'da oynanan karşılaşmayı, Karadeniz temsilcisi 3-2 kazanmıştı.

