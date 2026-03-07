İSTANBUL 12°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2026 Cumartesi / 19 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde
Spor

Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde

Son 5 maçında kalesini gole kapatan Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasından puan veya puanlar almak istiyor.

IHA7 Mart 2026 Cumartesi 12:10 - Güncelleme:
Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanında puan peşinde
ABONE OL

Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde çıktığı son 5 maçta gol yemeyen Samsunspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinin ardından Antalya kampında tamamladı.

Samsunspor'da uzun süreli sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin ve Jaures Assoumou'nun, sarı-lacivertliler karşısında forma giymesi beklenmiyor. Çapraz bağ yırtığı sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Tanguy Coulibaly'nin ise Fenerbahçe maçıyla yeşil sahalara dönmesi planlanıyor. Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Zeki Yavru'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Ligde oynadığı 24 maçta topladığı 32 puanla ilk 5 iddiasını sürdüren Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanından puan ya da puanlarla dönmeyi hedefliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.