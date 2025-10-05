Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Samsunspor ile Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

İki ekip arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral ile Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR'da şu isimler görev yapacak:

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe - Başakşehir: Onur Özütoprak

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka