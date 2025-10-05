İSTANBUL 23°C / 15°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Ekim 2025 Pazar / 13 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,7158
  • EURO
    49,0312
  • ALTIN
    5209.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
Spor

Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

IHA5 Ekim 2025 Pazar 12:37 - Güncelleme:
Samsunspor-Fenerbahçe maçının VAR hakemi belli oldu
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Samsunspor ile Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

İki ekip arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral ile Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR'da şu isimler görev yapacak:

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay

17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Kadir Sağlam

20.00 Göztepe - Başakşehir: Onur Özütoprak

20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka

ÖNERİLEN VİDEO

Su kesintileri vatandaşı bezdirdi: Rezil durumdayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.