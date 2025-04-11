İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Nisan 2025 Cuma / 13 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0638
  • EURO
    43,4426
  • ALTIN
    3934.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski görev alacak
Spor

Samsunspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski görev alacak

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) olarak Polonyalı Tomasz Kwiatkowski görevlendirildi.

11 Nisan 2025 Cuma 12:23 - Güncelleme:
Samsunspor - Galatasaray karşılaşmasında VAR hakemi olarak Tomasz Kwiatkowski görev alacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Polonyalı Tomasz Kwiatkowski oldu.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, bugün saat 20.00'de oynanacak Samsunspor - Galatasaray maçıyla başlayacak. Karşılaşmada hakem Ozan Ergün düdük çalacak. Ergün'ün yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ile Candaş Elbil yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi Yiğit Arslan olacak.

Samsunspor - Galatasaray mücadelesinin VAR koltuğunda ise Polonyalı Tomasz Kwatkowski oturacak. Abdullah Bora Özkara da AVAR'da görev yapacak.

Polonyalı hakem, bu sezon oynanan Kasımpaşa - Galatasaray maçının da VAR'ı olmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.