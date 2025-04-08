İSTANBUL 9°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2025 Salı / 10 Sevval 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0156
  • EURO
    41,5143
  • ALTIN
    3676.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
Spor

Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

AA8 Nisan 2025 Salı 17:59 - Güncelleme:
Samsunspor, Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürdü
ABONE OL

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma, koordinasyon, rondo çalışmasıyla başlayan futbolcular, minyatür kaleli oyun ve taktik çalışmayla günü tamamladı.

İdmanda hafif sakatlıkları bulunan Marc Bola, Soner Aydoğdu ve Celil Yüksel, takımdan ayrı çalıştı.

Samsun ekibi, Galatasaray maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.