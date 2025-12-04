İSTANBUL 17°C / 10°C
Spor

Samsunspor, Galatasaray maçına hazır!

Samsunspor yarın deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA4 Aralık 2025 Perşembe 17:18 - Güncelleme:
Samsunspor, Galatasaray maçına hazır!
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlıların Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdiği antrenman, bir saat sürdü.

Çalışmaya ısınma ve dinamik hareketlerle başlayan futbolcular, taktik ağırlıklı çift kale maç yaptı.

Sakatlığı geçen Tanguy Coulibaly takımdan ayrı çalışırken, Afonso Sousa ise antrenmana katılmadı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan Karadeniz ekibi, hava yoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a hareket etti.

