Spor

Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 32. hafta mücadelesinde oynanacak olan Samsunspor-Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu.

IHA2 Mayıs 2026 Cumartesi 12:28 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında bugün oynanacak Samsunspor-Galatasaray maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Sarper Barış Saka oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00'de Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Samsunspor'a konuk olacak. Bu müsabakada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Coşkunses'in yardımcılıklarını Bersan Duran ile Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi Alper Akarsu olacak.

Samsunspor - Galatasaray mücadelesinde VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak. Saka'ya AVAR'da Mehmet Kısal eşlik edecek.

