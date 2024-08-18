Samsunspor tek golle kazandı

Süper Lig'in ikinci haftasında Gaziantep FK ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'ndaki maçı Samsunspor 1-0'lık skorla kazandı.

Karşılaşmada Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Carlo Holse

Bu sonucun ardından Samsunspor, 3 puana yükseldi. Gaziantep FK de 3 puanda kaldı.

Samsunspor, ligin bir sonraki haftasında Hatayspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK ise 3. haftada Galatasaray ile oynayacağı için haftayı maç yapmadan geçecek.[TFF, Avrupa'da play-off oynayan takımların 3. hafta maçlarını ertelemişti. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaşacak.]