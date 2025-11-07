Samsunspor, gözünü son 16 turuna dikti

UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenerek liderliğe yükselen Samsunspor, ilk 8 içinde yer alarak son 16 turuna direkt yükselmeyi hedefliyor.

UEFA Konferans Ligi'nde "3'te 3" yapan Samsunspor, 36 takımlı ligde 9 puan ve averajla liderliğe yükseldi.

Kalesini gole kapatan kırmızı-beyazlı takım, ilk karşılaşmada deplasmanda Legia Varşoya'yı 1-0, sahasında ise Dinoma Kiev ve Hamrun Spartans'ı ise aynı skorla 3-0 geçerek gözünü ilk 8'e dikti.

Samsunspor Kulüp Başkan Vekili Veysel Bilen, AA muhabirine, Hamrun Spartans galibiyetinden son derece mutlu olduklarını söyledi.

Konferans Ligi'nde yenilmeden ve kalelerinde gol görmeden emin adımlarla yollarına devam ettiklerini vurgulayan Bilen, "Konferans Ligi'ne başlarken başkanımızın söylediği gibi, gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz. Play-off'u garantilediğimizi varsayarsak iki maç sonra inanıyorum ki ilk 8 takımın arasına Samsunspor'un ismini yazdıracak futbolcu kardeşlerimiz. Çok inanıyoruz, güveniyoruz kendilerine. Hamrun Spartans'a karşı kazandığımız zaferle Dinamo Kiev maçından sonra Samsunspor'un emin adımlarla Avrupa arenasında boy göstereceğini teyit etmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Konferans Ligi'nin 4. müsabakasını İzlanda'da oynayacaklarına dikkati çeken Bilen, şöyle devam etti:

"İzlanda çok soğuk bir ülke, Breidablik ile zor koşullarda mücadele edeceğiz. Buna rağmen oradan da iyi bir netice alıp ilk 8 için hedefimize bir adım daha yaklaşmış olacağımıza inanıyorum. Tabii buradaki başarıda en önemli unsur, ekip olarak dayanışma içerisinde inanarak, maç maç düşünüp teknik ekibimizden futbol direktörümüze, başkanımızdan idarecimize, icra kurulumuza, çalışanlarımıza kadar büyük bir aile organizasyonu içerisinde birbirimize inanarak, güvenerek ve eksiklerimizi bilip tamamlama yolunda iyi niyetle mücadele etmekten geçiyor. Örnek bir kulüp olma yolunda başkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu nedenle Samsunspor'un geleceğinin parlak olduğuna, iyi işlere imza atacağımıza inanıyoruz."

Samsunspor'u Avrupa'da bilinirliği artan bir kulüp haline getirmek istediklerinin altını çizen Bilen, şunları kaydetti:

"Kulüp Başkanımız Yüksel Yıldırım'ın önderliğinde, maddi manevi bize verdiği destek ve inanarak teslim ettiği kulübün yönetilmesiyle çok daha parlak, Avrupa'da bilinirliği her geçen gün artan, her yıl Avrupa arenasında yükselen grafikteki Samsunspor'u izleteceğimize inanıyoruz. Avrupa'da elde ettiğimiz başarılarla Türk futboluna da katkı sunuyoruz. Bu arada Galatasaray ve Fenerbahçe camiasını da kutluyorum. Avrupa'da 3 haftadır ülke puanına çok ciddi katkılarımız oluyor. Burada da aynı şekilde başarı grafiğimizi yükselterek gidiyoruz. Umarız Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde, biz de Konferans Ligi'nde adımızı finallere kadar götürürüz."