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Spor

Samsunspor, Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesini uzattı

Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselme başarısı gösteren Samsunspor, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı.

IHA20 Mayıs 2023 Cumartesi 18:41 - Güncelleme:
Samsunspor, Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesini uzattı
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Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Samsunspor, Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile 3 yıllık sözleşme yeniledi.

Samsunspor bu sezon gösterdiği performans ile Spor Toto 1. Lig'de en erken şampiyon olan takım unvanıyla Süper Lig'e yükseldi. Sezon ortasında kırmızı-beyazlı ekiple 1+1 yıllık sözleşme imzalayan Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesi 3 yıl daha uzatıldı. Bugün Başkan Yüksel Yıldırım ile bir araya gelen Hüseyin Eroğlu, kendisini 3 yıl daha Samsunspor'a bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Kırmızı-beyazlı ekipten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Başkanımız Yüksel Yıldırım ile Başkan Vekilimiz ve İcra Kurulu Üyemiz Veysel Bilen, Teknik Direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile İstanbul'da 2 gün süren Süper Lig planlamasını tamamladı. İcra kurulumuzun tam kadro katıldığı toplantılarda takımımızı Süper Lig'e çıkaran Hüseyin Eroğlu'nun sözleşmesi 3 yıl daha uzatılırken, A Takım yol haritası belirlendi" ifadeleri kullanıldı.

Karadeniz temsilcisi bu sezon ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantilemişti.

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