Samsunspor ile Rizespor puanları paylaştı

Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.
Samsunspor, 8. dakikada Carlo Holse ile 1-0 öne geçti. Holse, son 3 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.
Rizespor'a beraberliği ve puanı getiren golü 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi attı.
Bu sonucun ardından Samsunspor 17, Rizespor 10 puana yükseldi.
Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.