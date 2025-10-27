İSTANBUL 26°C / 13°C
Spor

Samsunspor ile Rizespor puanları paylaştı

Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

HABER MERKEZİ27 Ekim 2025 Pazartesi 22:19 - Güncelleme:
Süper Lig'in 10. haftasında Samsunspor, sahasında Rizespor'u konuk etti. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki mücadele 1-1 sona erdi.

Samsunspor, 8. dakikada Carlo Holse ile 1-0 öne geçti. Holse, son 3 maçta 4. kez gol sevinci yaşadı.

Rizespor'a beraberliği ve puanı getiren golü 43. dakikada Jesuran Rak-Sakyi attı.

Bu sonucun ardından Samsunspor 17, Rizespor 10 puana yükseldi.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Samsunspor, Konyaspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek.

