Samsunspor, İrfan Can Eğribayat'ı açıkladı

Samsunspor, İrcan Can Eğribayat'ı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı

İşte Samsunspor'dan yapılan açıklama:

"Kulübümüz, kaleci İrfan Can Eğribayat ile sezon sonuna kadar kiralık ve satın alma opsiyonlu sözleşme imzalamıştır."

ANLAŞMA DÜN DUYURULMUŞTU

Samsunspor'un dün yaptığı açıklamada "Kırmızı beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve ikas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer almıştı.