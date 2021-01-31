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Spor

Samsunspor isyanda! ''Kural hatası var''

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Aziz Gökhan Geylani, Ümraniyespor'la 2-2 berabere kaldıkları maçın hakeminin kararlarını eleştirdi ve karşılaşmada kural hatası yapıldığını savundu.

31 Ocak 2021 Pazar 17:33 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 17:33
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TFF 1. Lig'in 19. haftasında konuk olduğu Bereket Sigorta Ümraniyespor'la 2-2 berabere kalan Yılport Samsunspor'da, kırmızı kart göre teknik direktör Ertuğrul Sağlam'ın yerine yardımcı antrenör Aziz Gökhan Geylani karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Yardımcı Antrenörü Aziz Gökhan Geylani, maçın hakeminin kararlarını eleştirdi ve karşılaşmada kural hatası yapıldığını savundu.

Maçın taktik ve teknik kısmıyla ilgili konuşmayan Geylani, "Maçla ilgili konuşmak isterdim ama... Bize göre bu maçın tekrar oynanması gerekiyor. Kural hatası var. Eğer top hakem atışının ardından iki oyuncuya değmediyse rakip kaleye gol olursa kale vuruşuyla, diğer kaleye gol olursa köşe vuruşuyla başlıyor. Bizim bildiğimiz bu. Bu yüzden maçla ilgili bir şeyler söylemeye gerek yok." diye konuştu.

Aziz Gökhan Geylani, karşılaşmanın hakemi Ramazan Keleş'i sert bir dille eleştirerek, "Tiyatro ve sinemada hep bir başrol oyuncuları vardır. Diğer oyuncular başrolden rol çalmazlar. Bu müsabakada hakem arkadaşımız yaptığı hatalar ve kural hatasıyla da bugün rolü üstlenmeye çalıştı. Böyle olunca tablo hoş olmadı. Maçın tekrar oynanacağını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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