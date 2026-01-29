İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ocak 2026 Perşembe / 11 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,429
  • EURO
    51,8586
  • ALTIN
    7205.81
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazır

Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Samsunspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA29 Ocak 2026 Perşembe 16:08 - Güncelleme:
Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazır
ABONE OL

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 10 dakika sürdü.

İdmana ısınma koşusuyla başlayan futbolcular, daha sonra taktik çalışma gerçekleştirdi.

Karadeniz temsilcisinde sakatlıkları bulunan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin antrenmanda yer almazken, Afonso Sousa takımdan ayrı çalıştı.

Samsun'daki hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, hava yoluyla maçın oynanacağı İstanbul'a giderek maç saatini beklemeye başlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

ATV tartışması kavgaya dönüştü: Çocuklarının önünde tekme tokat darp edildi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.