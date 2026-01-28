İSTANBUL 13°C / 11°C
28 Ocak 2026 Çarşamba
  • Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Spor

Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Samsunspor maçın hazırlıklarını teknik direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürüyor.

AA28 Ocak 2026 Çarşamba 15:21
Samsunspor, Kasımpaşa maçına hazırlanıyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 25 dakika sürdü.

Antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, ısınma koşusu ve kültür fizik hareketleri yaptı.

Daha sonra basına kapalı devam eden idmanda futbolcuların taktik çalışma gerçekleştirdiği öğrenildi.

Sakatlıkları süren Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin'in katılmadığı idmanda Afonso Sousa ise takımdan ayrı bireysel çalışma yaptı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

