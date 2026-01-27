İSTANBUL 16°C / 8°C
Spor

Samsunspor, Kasımpaşa mesaisinde

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA27 Ocak 2026 Salı 18:34 - Güncelleme:
Samsunspor, Kasımpaşa mesaisinde
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında 30 Ocak Cuma günü deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa müsabakanın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, günü dar alanda oynanan çift kale maç ile tamamladı.

Sakatlıkları süren Emre Kılınç, Afonso Sousa, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin idmanda yer almadı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antermanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

  • Samsunspor
  • Kasımpaşa maçı
  • Süper Lig hazırlıkları

