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Spor

Samsunspor, Kayserispor maçına hazır

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında yarın deplasmanda karşılaşacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı.

IHA10 Ocak 2025 Cuma 13:38 - Güncelleme:
Samsunspor, Kayserispor maçına hazır
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Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman ısınma ile başlarken, takım halinde top kapma, 5'e 2 ve dar alanda 4 takımlı turnuva ile tamamladı. Kırmızı-beyazlılar öğle yemeğinin ardından karayolu ile birlikte Kayseri'ye doğru yola çıkıp maç saatini beklemeye geçecek.

5 OYUNCU VE REİS SARI KART SINIRINDA

Samsunspor'da maç öncesinde eksik veya cezalı futbolcu bulunmazken, Arbnor Muja, Marius Mouandilmadji, Olivier Ntcham, Zeki Yavru ve Marc Bola sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik Direktör Thomas Reis de gördüğü 3 sarı kart ile caza sınırında yer alıyor. 5 futbolcu ve Reis, Kayserispor maçında sarı kart görmeleri durumunda gelecek hafta oynanacak Beşiktaş karşılaşmasında olmayacak.

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