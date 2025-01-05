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Spor

Samsunspor, Kayserispor mesaisine başladı

Ligin ikinci yarısına Trabzonspor galibiyeti ile başlayan Samsunspor, gelecek hafta oynanacak olan Kayserispor maçı için hazırlıklara başladı.

AA5 Ocak 2025 Pazar 15:26 - Güncelleme:
Samsunspor, Kayserispor mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında dün Trabzonspor'u 2-1 yenen Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda oyun, rondo ve çift kale maç yaptı.

İdmanda tatilden geç döndükleri için Trabzonspor maç kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait de yer aldı.

Samsun ekibi, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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