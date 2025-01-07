İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2025 Salı / 8 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3421
  • EURO
    36,7076
  • ALTIN
    3011.64
  • BIST100
    9972.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, Kayserispor mesaisine başladı
Spor

Samsunspor, Kayserispor mesaisine başladı

Trendyol Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Samsunspor, 1 günlük iznin ardından Kayserispor maçı hazırlıklarına başladı.

IHA7 Ocak 2025 Salı 17:43 - Güncelleme:
Samsunspor, Kayserispor mesaisine başladı
ABONE OL

Süper Lig'de 17 maçta 33 puan toplayarak ligdeki iddialı konumu devam ettiren Samsunspor, küme düşme hattında bulunan Kayserispor ile oynayacağı maç öncesinde çalışmalara başladı. Teknik Direktör Thomas Reis liderliğinde Nuri Asan Tesisleri'nde antrenmanlara başlayan kırmızı-beyazlılar, dinamik ısınma, dar alanda yönsüz oyun ve 3 takımlı dar alanda çift kale oyun yaparak günü tamamdı.

Karadeniz Temsilcisi'nde Noel'den geç döndükleri için Trabzonspor maçı kadrosuna alınmayan ve takımdan ayrı bireysel olarak çalışan Flavien Tait, Olivier Ntcham, Nany Dimata ve Gaetan Laura'nın da Kayserispor maçı öncesi takımla birlikte antrenmanlara başladığı öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.