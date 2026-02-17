İSTANBUL 17°C / 7°C
Spor

Samsunspor, KF Shkndija maçına hazır

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü KF Shkndija ile karşılaşacak Samsunspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA17 Şubat 2026 Salı 14:38 - Güncelleme:
Samsunspor, KF Shkndija maçına hazır
Samsunspor, 2025-2026 sezonu UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'da National Arena Todor Proeski'de KF Shkndija ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İdmanda 5'e 2 pas çalışmaları üzerinde durulurken, taktiksel varyasyonlara yönelik organizasyonlar denendi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın sabah saatlerinde havayoluyla Kuzey Makedonya'ya hareket edecek.

