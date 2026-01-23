İSTANBUL 13°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Ocak 2026 Cuma / 5 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,3684
  • EURO
    50,9389
  • ALTIN
    6909.56
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek istiyor
Spor

Samsunspor, Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır galibiyete hasret kalan Samsunspor, sahasında karşılaşacağı Kocaelispor'u yenerek hem moral bulmak hem de üst sıralarla yeniden bağ kurmak istiyor.

IHA23 Ocak 2026 Cuma 10:16 - Güncelleme:
Samsunspor, Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek istiyor
ABONE OL

Ligde son galibiyetini 9 Kasım 2025'te Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek alan kırmızı-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarından 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Samsun temsilcisi, yarın saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor karşılaşmasını bu olumsuz seriyi sonlandırmak için önemli bir fırsat olarak görüyor.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor'da önemli eksikler bulunuyor. Bedirhan Çetin, Rick van Drongelen, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin sakatlıkları nedeniyle Kocaelispor maçında forma giymesi beklenmezken, hastalığı sebebiyle son maç kadrosundan çıkarılan Carlo Holse'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Eliyas Tavsan, Yalçın Kayan ve Jaurs Assoumou'nun teknik heyetin görev vermesi halinde sahaya çıkabileceği öğrenildi.

Ligde 18 hafta sonunda Samsunspor topladığı 26 puanla haftaya 7. sırada girerken, Kocaelispor ise 18 maçta elde ettiği 23 puanla 9. sırada yer alıyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.