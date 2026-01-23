Samsunspor, Kocaelispor maçıyla çıkışa geçmek istiyor

Ligde son galibiyetini 9 Kasım 2025'te Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederek alan kırmızı-beyazlılar, bu tarihten sonra oynadığı Beşiktaş, Alanyaspor, Galatasaray, Başakşehir, Göztepe ve Gençlerbirliği maçlarından 3 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldı.

Samsun temsilcisi, yarın saat 17.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Kocaelispor karşılaşmasını bu olumsuz seriyi sonlandırmak için önemli bir fırsat olarak görüyor.

Karşılaşma öncesinde Samsunspor'da önemli eksikler bulunuyor. Bedirhan Çetin, Rick van Drongelen, Afonso Sousa, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin sakatlıkları nedeniyle Kocaelispor maçında forma giymesi beklenmezken, hastalığı sebebiyle son maç kadrosundan çıkarılan Carlo Holse'nin durumu ise maç saatinde netlik kazanacak. Öte yandan yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Eliyas Tavsan, Yalçın Kayan ve Jaurs Assoumou'nun teknik heyetin görev vermesi halinde sahaya çıkabileceği öğrenildi.

Ligde 18 hafta sonunda Samsunspor topladığı 26 puanla haftaya 7. sırada girerken, Kocaelispor ise 18 maçta elde ettiği 23 puanla 9. sırada yer alıyor.