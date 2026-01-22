İSTANBUL 10°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2026 Perşembe / 4 Saban 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,2725
  • EURO
    50,9336
  • ALTIN
    6783.11
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, Kocaelispor mesaisini sürdürdü
Spor

Samsunspor, Kocaelispor mesaisini sürdürdü

Samsunspor, Süper Lig'in 19. haftasında Kocaelispor'u konuk edeceği karşılaşmanın çalışmalarını sürdürdü.

AA22 Ocak 2026 Perşembe 19:41 - Güncelleme:
Samsunspor, Kocaelispor mesaisini sürdürdü
ABONE OL

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında 24 Ocak Cumartesi günü sahasında Kocaelispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma koşusu ile başlayan futbolcular, günü şut ve orta çalışması ile tamamladı.

Sakatlıkları devam eden Afonso Sousa, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Bedirhan Çetin idmana katılmadı.

Karadeniz ekibi, Kocaelispor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Muayene istasyonunda kontrolden çıktı: Araçlara çarpa çarpa durdu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.