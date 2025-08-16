İSTANBUL 29°C / 22°C
Samsunspor, Kocaelispor'u tek golle geçti

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Konuk ekip maçtan 1-0 galip ayrıldı. Maçın tek golünü 82. dakikada Rick van Drongelen kaydetti.

Haber Merkezi16 Ağustos 2025 Cumartesi 21:26 - Güncelleme:
Samsunspor, Kocaelispor'u tek golle geçti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor, sahasında Samsunspor'u ağırladı.

Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor 1-0 kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü dakika 82'de Rick van Drongelen kaydetti.

'VAR' ÜST ÜSTE DEVREYE GİRDİ

Karşılaşmanın 41. dakikasında Bruno Petkovic'in kafayla indirdiği top, Samsunsporlu Zeki Yavru'nun dirseğine çarptı. VAR hakemi Emre Malok tarafından incelemeye davet edilen Zorbay Küçük, pozisyonun penaltı olmadığına karar verdi.

Samsunspor'un kaptanı Zeki Yavru, bu karar üzerine hakeme, "Sana helal olsun be" sözlerini sarf etti.

4 DAKİKA SONRA VAR İLE KIRMIZI KART

Dört dakika sonra ise Kocaelisporlu Samet Yalçın, VAR uyarısı sonrasında maçın hakemi Zorbay Küçük tarafından doğrudan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. 31 yaşındaki Samet Yalçın, kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

Bu sonucun ardından Samsunspor, puanını 6'ya yükseltti. Kocaelispor, 0 puanda kaldı.

Samsunspor'un 24 Ağustos'taki Kasımpaşa maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacağı için ertelendi.

Kocaelispor ise, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.

