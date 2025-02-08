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Spor

Samsunspor, Konyaspor mesaisinde

Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacak olan Samsunspor, maçın hazırlıklarına başladı.

AA8 Şubat 2025 Cumartesi 13:23 - Güncelleme:
Samsunspor, Konyaspor mesaisinde
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanda futbolcular 1 saat çalıştı. Antrenmanın ardından teknik direktör Reis, ekibe 2 gün izin verdi.

Samsun temsilcisi, 11 Şubat Salı günü tesislerde toplanarak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.

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