Samsunspor, Konyaspor mesaisinde

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 16 Şubat Pazar günü deplasmanda oynayacağı TÜMOSAN Konyaspor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki idmanda futbolcular 1 saat çalıştı. Antrenmanın ardından teknik direktör Reis, ekibe 2 gün izin verdi.
Samsun temsilcisi, 11 Şubat Salı günü tesislerde toplanarak TÜMOSAN Konyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek.