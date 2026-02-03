İSTANBUL 6°C / 2°C
  Samsunspor kupada 3 puanı 2 golle aldı
Spor

Samsunspor kupada 3 puanı 2 golle aldı

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Samsunspor sahasında konuk ettiği Bodrum FK'yı 2-0'lık skorla mağlup etti.

3 Şubat 2026 Salı 17:40
Samsunspor kupada 3 puanı 2 golle aldı
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 3. hafta maçında Samsunspor, sahasında 1. Lig ekibi Bodrum FK'yi ağırladı.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0'lık skorla kazandı.

Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 48 ve 90+3. dakikalarda Marius Mouandilmadji kaydetti.

Bu sonucun ardından Samsunspor gruplarda 3'te 3 yaparak puanını 9 yaptı. Bodrum FK, 0 puanda kaldı.

Samsunspor, kupadaki bir sonraki maç haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Bodrum FK, Iğdır FK'yi konuk edecek.

