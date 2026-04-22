22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
Spor

Samsunspor kupada finale odaklandı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde Trabzonspor'u kendi sahasında yenip finalin kapısını aralamak istiyor.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 10:01
Samsunspor kupada finale odaklandı
Ligde son oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Samsunspor, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde kendi sahasında yarın saat 18.45'te Trabzonspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulü oynanacak karşılaşma öncesi Samsunspor, Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

Maç saatini beklemeye başlayan kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Celil Yüksel ile Jaures Assoumou, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan, gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Teknik Direktör Thorsten Fink de takımın başında yedek kulübesinde olamayacak. Fink'in yerine, son 2 maçta Eyüpspor ve Beşiktaş müsabakalarından galibiyetle ayrılan yardımcısı Sebastian Hahn kırmızı-beyazlıların başında yer alacak.

Samsunspor-Trabzonspor maçının galibi, yarı finalde Galatasaray-Gençlerbirliği maçının galibi ile karşılaşacak.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.