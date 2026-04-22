Samsunspor kupada finale odaklandı

Ligde son oynadığı 2 karşılaşmayı da kazanan Samsunspor, Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde kendi sahasında yarın saat 18.45'te Trabzonspor ile karşılaşacak. Tek maç eleme usulü oynanacak karşılaşma öncesi Samsunspor, Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla çalışmalarını tamamladı.

Maç saatini beklemeye başlayan kırmızı-beyazlılarda sakatlıkları bulunan Celil Yüksel ile Jaures Assoumou, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek. Öte yandan, gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan Teknik Direktör Thorsten Fink de takımın başında yedek kulübesinde olamayacak. Fink'in yerine, son 2 maçta Eyüpspor ve Beşiktaş müsabakalarından galibiyetle ayrılan yardımcısı Sebastian Hahn kırmızı-beyazlıların başında yer alacak.

Samsunspor-Trabzonspor maçının galibi, yarı finalde Galatasaray-Gençlerbirliği maçının galibi ile karşılaşacak.