Samsunspor lige odaklandı

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Trabzonspor'a penaltılarla kaybetmesinin ardından Trendyol Süper Lig 31. hafta maçında deplasmanda oynayacağı Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına, Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Rondo çalışmaları ve şut organizasyonlarıyla devam eden idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Trabzonspor karşılaşmasında forma giyen oyuncular ise günü rejenerasyon çalışması yaparak tamamladı.

Gördüğü kırmızı kart nedeniyle 3 maç ceza alan ve bu süreçte takımının başında maçlara çıkamayan Thorsten Fink'in cezası da sona erdi. Fink, Alanyaspor maçı ile birlikte kulübede takımın başında yer alabilecek. Fink'in olmadığı 3 maçta kırmızı-beyazlı ekip Eyüpspor ve Beşiktaş'ı yenerken, Trabzonspor ile berabere kalıp, penaltı atışları sonucu turnuvadan elendi.

Öte yandan Karadeniz temsilcisinde Trabzonspor maçında ısınma esnasında sakatlanan Emre Kılınç'ın yanı sıra uzun süre sakatlıkları bulunan Jaures Assoumou, Bedirhan Çetin ve Celil Yüksel'in Alanyaspor maçında forma giymesi beklenmiyor. Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Cherif Ndiaye de Alanyaspor maçında forma giyemeyecek.