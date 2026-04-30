  • Samsunspor maçında 11'de kimler olacak? Okan Buruk için karar zamanı
Spor

Samsunspor maçında 11'de kimler olacak? Okan Buruk için karar zamanı

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı kırmızılıların başarılı teknik direktörü Okan Buruk zorlu maçın ilk 11'ini belirlemeye çalışıyor. İşte detaylar...

TRT Spor30 Nisan 2026 Perşembe 12:54
Samsunspor maçında 11'de kimler olacak? Okan Buruk için karar zamanı
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32'nci haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı kırmızılı ekip, maçı kazanması durumunda, rakiplerinin sonuçlarına bakmaksızın 26'ncı şampiyonluğunu ilan edecek.

Maçın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i şekillendirmeye çalışıyor. Sarı kırmızılılarda kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak. Savunmanın sağında Sacha Boey'un, solunda Ismail Jakobs'un görev yapması bekleniyor. Stoper tandemi ise Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'dan oluşacak.

Orta saha üçlüsünün Lucas Torreira, Gabriel Sara ve Yunus Akgün'den oluşturulması planlanıyor. Kanatlarda sağda Leroy Sane, solda Barış Alper Yılmaz görev yapacak.

Galatasaray, ileri uçtaysa Victor Osimhen ile gol arayacak.

