Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde yükselişe geçti! 20 maçta 32 puan elde etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 20 maçta 32 puan toplamayı başardı.

Ligin ilk 7 haftasında sadece 1 puan alabilen Samsunspor, Markus Gisdol'un göreve başlamasıyla yükselişe geçti.

Karadeniz ekibi, özellikle iç saha maçlarında aldığı galibiyetlerle puan cetvelinde orta sıralara yükseldi.



Samsunspor, Alman teknik adam yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda Atakaş Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, Bitexen Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'u yenerken, RAMS Başakşehir ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı, Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup oldu.



Karadeniz ekibi, Gisdol idaresindeki deplasman maçlarında ise sadece Yukatel Adana Demirspor'u mağlup ederken, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve İstanbulspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor'a yenildi.



Gisdol yönetimindeki 20 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, hanesine 32 puan yazdırdı.

