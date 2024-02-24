İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Şubat 2024 Cumartesi / 15 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0708
  • EURO
    33,679
  • ALTIN
    2032.57
  • BIST100
    9374.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde yükselişe geçti! 20 maçta 32 puan elde etti
Spor

Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde yükselişe geçti! 20 maçta 32 puan elde etti

Karadeniz ekibi Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 20 maçta 32 puan topladı.

AA24 Şubat 2024 Cumartesi 12:35 - Güncelleme:
Samsunspor, Markus Gisdol yönetiminde yükselişe geçti! 20 maçta 32 puan elde etti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Alman teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde çıktığı 20 maçta 32 puan toplamayı başardı.

Ligin ilk 7 haftasında sadece 1 puan alabilen Samsunspor, Markus Gisdol'un göreve başlamasıyla yükselişe geçti.

Karadeniz ekibi, özellikle iç saha maçlarında aldığı galibiyetlerle puan cetvelinde orta sıralara yükseldi.

Samsunspor, Alman teknik adam yönetiminde sahasında oynadığı maçlarda Atakaş Hatayspor, İstanbulspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük, EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor, Bitexen Antalyaspor ve Çaykur Rizespor'u yenerken, RAMS Başakşehir ve TÜMOSAN Konyaspor ile berabere kaldı, Beşiktaş ve Galatasaray'a mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, Gisdol idaresindeki deplasman maçlarında ise sadece Yukatel Adana Demirspor'u mağlup ederken, Gaziantep FK, Fenerbahçe ve İstanbulspor ile berabere kaldı, MKE Ankaragücü, Siltaş Yapı Pendikspor, Corendon Alanyaspor ve Trabzonspor'a yenildi.

Gisdol yönetimindeki 20 maçta 9 galibiyet, 5 beraberlik ve 6 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, hanesine 32 puan yazdırdı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.