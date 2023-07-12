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Spor

Samsunspor, Nanu'yu kadrosuna kattı

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Portekiz takımlarından Porto'da forma giyen Nanu'yu kadrosuna kattı.

IHA12 Temmuz 2023 Çarşamba 09:19 - Güncelleme:
Samsunspor, Nanu'yu kadrosuna kattı
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Samsunspor, Porto oyuncusu Nanu (Eulanio Angelo Chipela Gomes) ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfere hızlı giren Samsunspor bir bir yeni transferlerini açıklamaya başladı. Samsunspor, bu sezon 6. transferini de defans bölgesine yaptı. Kırmızı-beyazlılar son olarak Santa Clara'da kiralık oynayan Nanu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Karadeniz temsilcisi transferle ilgili yaptığı açıklamada, "Kulübümüz en son FC Porto forması giyen Gineli sağ bek Nanu ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle" ifadeleri kullanıldı.

Futbola Beira-Bar altyapısında başlayan Nanu daha sonra sırasıyla Gafanha, Maritimo, Porto, Dallas (k) ve Santa Clara (k) forması giymişti. 29 yaşında ve 1,77 boyundaki Nanu, kariyerinde 213 maça çıkarken, 13 kez de Gine Milli Takımı formasını giydi.

Öte yandan Samsunspor bu sezon ayrıca kaleci Okan Kocuk, defans oyuncuları Marc Bola, Hollandalı stoper Rick Van Drongelen, Slovak stoper Lubomir Satka ve Çadlı forvet Marius Mouandilmadji'yi de kadrosuna kattı.

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