Spor

Samsunspor, Panathinaikos mesaisinde

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunan ekibi Panathinaikos ile karşılaşacak Samsunspor hazırlıklarını devam etti.

IHA19 Ağustos 2025 Salı 14:48 - Güncelleme:
Samsunspor, Panathinaikos mesaisinde
Samsunspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. Antrenman çabukluk, pas, duran top ve şut çalışmalarıyla devam etti.

Samsun'daki çalışmalarını tamamlayan kırmızı-beyazlıların bu gece özel uçakla Atina'ya gideceği öğrenildi. Samsun temsilcisi, yarın TSİ 18.00'de yapılacak basın toplantısının ardından maçın oynanacağı Atina Olimpiyat Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirecek.

Samsunspor'un yeni transferleri Albert Posiadala ve Toni Borevkovic, Panathinaikos karşısında görev verilmesi halinde forma giyebilecek.

Bir diğer transfer Afonso Sousa ise önceki takımı ile Şampiyonlar Ligi ön eleme maçında oynadığı için Panathinaikos mücadelelerinde görev alamayacak.

Ayrıca Kocaelispor maçında sakatlanan Carlo Holse'nin de oynaması beklenmezken, sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ile Anthony Musaba'nın durumları ise maç saatinde belli olacak.

