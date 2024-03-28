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Spor

Samsunspor, Pendikspor mesaisinde

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında sahasında Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA28 Mart 2024 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Samsunspor, Pendikspor mesaisinde
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başladı.

İdman, koordinasyon ve dar alandaki oyunların ardından 3 takımlı gerçekleştirilen turnuvayla tamamlandı.

Antrenmana ameliyat edilen Lubomir Satka katılmadı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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