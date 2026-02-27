İSTANBUL 6°C / 3°C
Spor

Samsunspor, rakibi Gaziantep FK'ye hazırlanıyor

Samsunspor, Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarına başladı.

AA27 Şubat 2026 Cuma 19:32 - Güncelleme:
ABONE OL

Samsunspor, Trendyol Süper Ligi'n 24. haftasında 1 Mart Pazar günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmanda futbolcular, rondo ve 5'e 2 pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı. UEFA Konferans Lig son 16 play-off turu rövanşında Shkendija ile dün akşamki müsabakada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Tedavilerine devam edilen Tanguy Coulibaly, Afonso Sousa ve Emre Kılınç antrenmanda yer almadı.

Karadeniz ekibi, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

