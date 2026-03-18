Samsunspor, Rayo Vallecano maçına hazır

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile oynayacağı karşılaşmanın çalışmalarını tamamladı.

AA18 Mart 2026 Çarşamba 20:07 - Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanşında yarın deplasmanda İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Madrid Vallecas Stadı'nda teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde futbolcular yaklaşık 1 saat çalıştı.

İdmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou, Afonso Sousa, Olivier Ntcham, Bedirhan Çetin ile statü gereği kadroda bulunmayan Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan katılmadı.

Madrid Vallecas Stadı'nda oynanacak Rayo Vallecano-Samsunspor karşılaşması, yarın saat 23.00'ta başlayacak.

