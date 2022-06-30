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Spor

Samsunspor sağ bek ve 10 numara transfer edecek

Samsunspor Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, bugün açıklayacakları yeni transferin yanı sıra santrafor, 10 numara ve sağ bek pozisyonlarına da transfer yapacaklarını söyledi.

IHA30 Haziran 2022 Perşembe 14:34 - Güncelleme:
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Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Erciyes'te sürdürüyor. Takımın son durumu hakkında bilgi veren Futbol Gelişim Direktörü Batu Kaplan, "Şuandaki kamp ortamımız aile ortamı gibi. Her şey yolunda. Oyuncularımız büyük bir özgüven ve özveri ile çalışıyorlar. Bugün çift idman olacak. Dün tek idman vardı. Oyuncularımızın hem dinlenmesini hem de gerekli yüklemeleri alınmasında gayet iyi ilerliyoruz. Şuana kadar da oyunculardan bir sorun yaşamadık. Son 3 gündür Kayseri'de yağmur ve soğuk hava vardı ama şuanda gayet iyi. Genel anlamda da Kayseri kampının iyi geçtiğini söyleyebilirim" dedi.

"2 YABANCI OYUNCU DAHA ALACAĞIZ"

Transferler hakkında da bilgi veren Batu Kaplan, "Gerekli bölgelere transferler devam edecek. Daha transferi kapatmadık. Bugün bir transfer açıklayacağız. Geriye kalan santrafor, 10 numara ve sağ bek mevkilere çalışmalarımız sürüyor. 10 numara mevkiine ve santrafor olmak üzere 2 yabancı oyuncu daha alacağız. Bunları da tamamladıktan sonra yüzde 100 bir şekilde Bolu'daki kampa gitmek istiyoruz" diye konuştu.

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