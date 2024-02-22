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Spor

Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

AA22 Şubat 2024 Perşembe 09:47 - Güncelleme:
Samsunspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
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Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yapılacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligdeki son 7 maçında üçer galibiyet ve beraberlik ile 1 mağlubiyet alan Samsun ekibinin 30 puanı bulunuyor.

Kırmızı-beyazlı ekip, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor'u yenerek küme düşme hattı ile arasında farkı açmak istiyor.

Samsun ekibinde sarı kart cezalısı Alim Öztürk, Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

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