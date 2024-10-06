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Spor

Samsunspor seriyi sürdürdü

Süper Lig'de Samsunspor, 1-0 yenik duruma düştüğü Adana Demirspor deplasmanından 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

6 Ekim 2024 Pazar 18:10 - Güncelleme:
Samsunspor seriyi sürdürdü
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Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor, sahasında Samsunspor'u ağırladı. Yeni Adana Stadyumu'ndaki mücadeleyi Samsunspor 3-1'lik skorla kazandı.

Adana Demirspor, 8. dakikada Yusuf Barasi'nin penaltı golüyle öne geçti ve ilk yarı Akdeniz ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Samsunspor'da Arbnor Muja, 58. dakikada fileleri havalandırdı ve durumu 1-1'e getirdi. Karadeniz ekibinde 90+3'te sahneye çıkan Landry Dimata, skoru 2-1'e getirdi. Samsunspor, Soner Aydoğdu'nun 90+9'daki golüyle sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Süper Lig'de geçen hafta 3-1 geriden gelerek Göztepe'yi 4-3 mağlup eden Samsunspor, bu kez Adana'da geri dönüşe imza attı.

İLKLER YAŞANDI

Adana Demirspor ile Samsunspor arasındaki mücadelede dikkat çeken detaylar ortaya çıktı. Adana Demirspor, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısını önde tamamladı. Samsunspor ise bu sezon deplasman maçlarında ilk kez kalesinde gol gördü.

Adana Demirspor'da golü atan Barasi, 87. dakikada sakatlık yaşadı ve yerini Florent Shehu'ya bıraktı.

Bu sonuçla birlikte Samsunspor, 18 puana yükseldi. Adana Demirspor, 1 puanda kaldı.

Milli maç arasının ardından Samsunspor, Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Adana Demirspor, Sivasspor'u misafir edecek.

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