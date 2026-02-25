İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
25 Şubat 2026 Çarşamba / 9 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8771
  • EURO
    51,743
  • ALTIN
    7318.85
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Samsunspor, Shkendija maçına hazır

Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşılaşacak Samsunspor maçın hazırlıklarını tamamladı.

IHA25 Şubat 2026 Çarşamba 16:22 - Güncelleme:
Samsunspor, Shkendija maçına hazır
ABONE OL

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın evinde Kuzey Makendonya ekibi Shkendija ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde Teknik Direktör Thorsten Fink yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirilen antrenman düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma yapıldı.

Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Bedirhan Çetin, Afonso Sousa, Tahsin Bülbül, Emre Kılınç ve Tanguy Coulibaly'nin yanı sıra UEFA kadrosunda yer almayan Ali Diabate ile yeni transferler Yalçın Kayan ve Elayis Tavsan da forma giyemeyecek.

Samsunspor, Shkendija'yı elediği takdirde son 16 turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk veya İspanya'nın Rayo Vallecano takımlarından biriyle eşleşecek.

ÖNERİLEN VİDEO

Şehidimizin son görüntüleri ortaya çıktı: Göklerdeki istikbalimiz için buradayız

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.