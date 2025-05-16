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Spor

Samsunspor, Sivasspor'a hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında evinden Sivasspor'u konuk edecek olan Samsunspor, maçın hazırlıklarını sürdürdü.

AA16 Mayıs 2025 Cuma 14:29 - Güncelleme:
Samsunspor, Sivasspor'a hazırlanıyor
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Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahasında Net Global Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesislerinde, teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman, aerobik ısınma hareketleriyle başladı. Pas, koordinasyon, rondo çalışması yapan futbolcular, hedefli oyunla idmanı tamamladı.

Samsun ekibi, yarınki antrenmanla Net Global Sivasspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Reeder Samsunspor ile Net Global Sivasspor, 18 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak.

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