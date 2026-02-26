Temsilcimiz Samsunspor, Konferans Ligi rövanşında Shkendija'yı 4-0 yenerek son 16 turuna yükseldi. 53'de Ntcham ve 71'de Ndiaye ve 79 ve 90+2'de Mouandilmadji'nin golleriyle kazanan kırmızı-beyazlılar, ilk maçtaki 1-0'lık avantajla toplamda 5-0'lık skorla turu geçti.

SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİBİ

Samsunspor, son 16 turunda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ya da Rayo Vallecano ile eşleşecek.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu 12-13 Mart ve 19-20 Mart'ta oynanacak. Son 16 için kura çekimi 27 Şubat Cuma günü yapılacak.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada defansın hatasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

15. dakikada Ndiaye'nin ceza sahası içine ortasına iyi yükselen Moundilmadji'nin kafa vuruşunda ağlara giden topu kaleci Gaye, son anda yatarak bloke etti.

45. dakikada Moundilmadji'nin ceza sahası içine pasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda meşin yuvarlak kaleci Gaye'ye çarparak oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

53. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Assoumou'nun düşürülmesiyle hakem Simone Sozza penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Assoumou'nun ceza sahası içine pasında Ndiaye, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

79. dakikada kırmızı-beyazlılar 3-0 öne geçti. Celil Yüksel'in ara pasında kaleci Gaye ile karşı karşıya kalan Moundilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

88. dakikada Celil Yüksel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2 dakikada Karadeniz ekibi farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Holse'nin pasında Moundilmadji, topu ağlara gönderdi. 4-0

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Samsunspor, tur atladı.

Futbol: UEFA Konferans Ligi

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Simone Sozza, Davide Imperiale, Alessio Berti (İtalya)

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Dk. 75 Mendes), Satka, Van Drongelen, Tomasson (Dk. 86 Soner Gönül), Makoumbou (Dk. 84 Yunus Emre Çift), Ntcham, Assoumou (Dk. 84 Ceesay), Holse, Moundilmadji, Ndiaye (Dk. 75 Celil Yüksel)

Shkendija: Gaye, Trumçi, Fetai (Dk. 77 Krasnigi), Meliqi, Webster, Islami, Zejnullai (Dk. 86 Krstevski), Spahiu (Dk. 61 Ibraimi), Tamba, Latifi (Dk. 77 Ramadani), Moubeti (Dk. 77 Alhassan)

Goller: Dk. 53 Ntcham (penaltıdan), Dk. 71 Ndiaye, Dk. 79, Dk. 90+2 Moundilmadji (Samsunspor)

Sarı kartlar: Dk. 28 Zejnullai, Dk. 36 Tamba, Dk. 62 Latifi (Shkendija)