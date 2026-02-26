İSTANBUL 8°C / 4°C
26 Şubat 2026 Perşembe
Spor

Samsunspor, son 16'da kiminle eşleşecek? İşte muhtemel rakipler

Tarihinde ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde son 16'ya kalan Samsunspor önemli bir başarı elde etti. Kırmızı-beyazlıların rakibi yapılacak kura çekiminin ardından belli olacak. İşte detaylar...

26 Şubat 2026 Perşembe 22:49
Samsunspor, son 16'da kiminle eşleşecek? İşte muhtemel rakipler
Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'ne katılan Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada bitirdi. Karadeniz ekibi, play-off turunda ise Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonuna elemeyi başardı.

İlk kez katıldığı turnuvada tarih yazan Samsunspor, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Kırmızı beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde mart ayını görmeyi başardı.

MUHTEMEL RAKİPLER

Shkendija'yı eleyip UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran Samsunspor'un rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ya da İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano olacak. UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.

Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanş ise 19 Mart'ta oynanacak.

