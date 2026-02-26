Tarihinde ilk kez UEFA Konferans Ligi'ne katılan Samsunspor, lig aşamasını 12. sırada bitirdi. Karadeniz ekibi, play-off turunda ise Makedonya temsilcisi Shkendija'yı 2 maç sonuna elemeyi başardı.
İlk kez katıldığı turnuvada tarih yazan Samsunspor, adını son 16 turuna yazdırmayı başardı. Kırmızı beyazlılar, UEFA Konferans Ligi'nde mart ayını görmeyi başardı.
MUHTEMEL RAKİPLER
Shkendija'yı eleyip UEFA Konferans Ligi'nde adını son 16 turuna yazdıran Samsunspor'un rakibi Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk ya da İspanyol temsilcisi Rayo Vallecano olacak. UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi yarın İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak.
Son 16 turunda ilk maçlar 12 Mart, rövanş ise 19 Mart'ta oynanacak.