21 Eylül 2025 Pazar / 29 RebiülEvvel 1447
Spor

Samsunspor son anlarda kazandı

Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor sahasında Karagümrük'ü ağırladı. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

21 Eylül 2025 Pazar 22:19
Samsunspor son anlarda kazandı
Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor sahasında Karagümrük'ü ağırladı.

Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı.

Maçın 31. dakikasında konuk ekip Lubomir Satka'nın kendi kalesine golü ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla sona erdi.

Samsunspor, 52. dakikada Anıl Yiğit Çınar'ın kendi kalesine golü ile eşitliği yakaladı.

Bu golden hemen sonra 54. dakikada ev sahibi Cherif Ndiaye ile öne geçti.

Karagümrük, 81. dakikada Chelsea'da yeni transferi David Datro Fofana ile skoru 2-2 yaptı.

Maçın son anlarında 90+3'te Samsunspor adına Anthony Musaba fileleri havalandırdı ve Samsunspor maçı 3-2 kazandı.

