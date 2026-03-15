Samsunspor son dakika golüyle güldü

Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor'u 2-1 mağlup etti. Karadeniz ekibi, Logi Tomasson'un uzatma dakikalarında attığı golle 5 hafta sonra galibiyet sevinci yaşadı.

Süper Lig'in 26. haftasında Samsunspor, sahasında Kayserispor'u ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi Samsunspor, 2-1'lik skorla kazandı.

Samsunspor, 31. dakikada Antoine Makoumbou'nun golüyle Kayserispor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

Kayserispor, Toni Borevkovic'in 46. dakikada kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi.

Samsunspor, 90+3. dakikada Logi Tomasson ile bir gol daha buldu ve maçı 2-1'lik skorla kazandı.

Ev sahibi Samsunspor, bu galibiyetle birlikte ligde 5 hafta sonra kazandı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 35 puana yükseldi. Kayserispor, 20 puanda kaldı.

Samsunspor hafta arasında UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Rayo Vallecano'ya konuk olacak. Samsunspor, sahasındaki ilk maçı 3-1 kaybetmişti. Karadeniz ekibi, ligde bir sonraki maçında ise Konyaspor'u konuk edecek. Kayserispor, ligde bir sonraki maçında evinde Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

