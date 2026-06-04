Samsunspor stadının zemininde bakım ve onarım çalışmaları sürüyor

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'un kullandığı 19 Mayıs Stadyumu'nda kullanım ömrünü dolduran zeminin bakım-onarım çalışmaları devam ediyor. Stat zemini tamamen değiştirilirken ayrıca soğutma ve ısıtma tesisatı da zemin altına döşeniyor.

Samsun 19 Mayıs Stadı'nda bakım onarım çalışmaları Samsun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından devam ediyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un girişimleriyle stadın zemini 35 cm kazılacak. Isıtma ve soğutma tesisatı boruları değişecek. Sprink sulama boruları değişecek. Ardından rulo çim serilerek, hibrit çim çakılacak.

Zemindeki iyileştirme ve diğer çalışmaların 60 günde tamamlanması bekleniyor.