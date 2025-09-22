İSTANBUL °C / °C
22 Eylül 2025 Pazartesi
  • Samsunspor, Süper Lig'in yeni ekiplerini affetmiyor
Spor

Samsunspor, Süper Lig'in yeni ekiplerini affetmiyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bu sezon şu ana kadar aldığı 3 galibiyeti de ligin yeni ekiplerine karşı aldı.

22 Eylül 2025 Pazartesi 14:10
Samsunspor, Süper Lig'in yeni ekiplerini affetmiyor
Samsunspor, bu sezon aldığı 3 galibiyetin tamamını Süper Lig'e yeni yükselen ekipler karşısında elde etti.

2025-2026 sezonunda şu ana kadar 6 maça çıkan Samsunspor, bu süreçte 4 karşılaşmayı sahasında oynadı. Fikstür avantajını tam anlamıyla değerlendiremeyen Samsun temsilcisi, galibiyetlerini Gençlerbirliği, Kocaelispor ve Fatih Karagümrük karşısında aldı. Kırmızı-beyazlılar, Trabzonspor, Antalyaspor ve Kasımpaşa'ya karşı ise 3 puan çıkartamadı.

İlk 6 haftada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşayan Samsunspor, 11 puan topladı. Rakip filelere 8 gol gönderen Karadeniz ekibi, kalesinde 6 gol gördü.

Samsunspor, ligin 7. haftasında Gaziantep FK deplasmanına çıkacak, ardından 8. haftada sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak.

