3 Eylül 2025 Çarşamba
  • Samsunspor, Tanguy Coulibaly ile sözleşme imzaladı
Spor

Samsunspor, Tanguy Coulibaly ile sözleşme imzaladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'yi renklerine bağladı. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Tanguy Coulibaly ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Haber Merkezi3 Eylül 2025 Çarşamba 01:43 - Güncelleme:
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly'yi renklerine bağladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Fransa'nın Montpellier takımında forma giyen Tanguy Coulibaly ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

24 yaşındaki kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

Öte yandan kulübün ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Belçikalı futbolcu Landry Dimata yolların ayrıldığı aktarılarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüze geldiğin günden beri enerjin, neşen ve güler yüzünle unutulmaz izler bıraktın. Atatürklü armaya gösterdiğin saygı, sahadaki çaban ve Avrupa Ligi serüvenindeki katkıların bu tarihi sezon için çok kıymetliydi. Her şey gönlünce olsun."

