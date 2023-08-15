Samsunspor taraftarından Fenerbahçe maçına yoğun talep

Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında 21 Ağustos Pazartesi günü karşı karşıya gelecek. Bu maç Samsunspor'un 11 yıl sonra kendi sahasında oynayacağı ilk maç olma özelliği de taşıyor. Karşılaşmanın oynanmasına 6 gün kala biletlere yoğun ilgi gösteren ev sahibi taraftarları VIP (2 bin TL), A Batı Alt (bin TL), B Batı Alt-Üst (850 TL), Doğu Alt-Üst (550 TL) ve Misafir tribünü (520 TL) biletlerini bitirdi. Satışa sunulan 31 bin 158 biletten 23 bin 571 bin adeti maça 6 gün kala satılırken, sadece kale arkalarında (400 TL) 7 bin 500 civarında satılmayan bilet kaldı. Satılmayan biletleri almaya çalışan taraftarlar ise passolig veya diğer sorunlarını giderip bilet almak için satış noktalarında işlem sırası bekliyor.

"Sadece kale arkası biletleri kalmış"

Kale arkaları hariç tüm biletlerin satıldığını ifade eden Faruk Korkmaz, "Samsunspor'un Süper Lig'e çıkmasını 11 yıl bekledik. Mutlu ve umutluyuz. İnşallah ligi ilk 10'da bitiririz. Sonra da Avrupa'da oynamak istiyoruz. İlk maça bayağı bir ilgi var. Maraton ve diğer tribün biletleri tamamen satılmış. Sadece kale arkası biletleri kalmış. Biz de bilet ayarlamaya çalışıyoruz. İnşallah buluruz" dedi.

"Demek ki talep çok ki biletler bitmiş"

Maraton tribününden bilet almak istediğini ama bulamadığını dile getiren Hami Güngör, "Kombine alacaktım ama Fenerbahçe maçından sonra satışa çıkacağı söylendi. Tek maçlık bilet alacaktık onda da maraton ve diğer tribünlerde bilet kalmamış. Sadece kale arkası biletleri kalmış. Demek ki talep çok ki biletler bitmiş. Maratonda izleyemeyeceğim için kale arkasından bilet almak istemiyorum" diye konuştu.

"Fenerbahçe büyük takım olduğu için biletlerin tükendiğini düşünüyorum"

Büyük maç olduğu için günler öncesinden biletlerin tükendiğini iddia eden Mehmet Mısırcı, "Orduluyum, Trabzonspor taraftarıyım ama Samsunspor'dan passolig aldım. Maratondan maç izlemeyi tercih ediyorum. Fenerbahçe için sadece kale arkası biletleri kalmış. Fenerbahçe büyük takım olduğu için biletlerin tükendiğini düşünüyorum. Fenerbahçe maçında Samsunspor'u destekliyorum ama sadece kale arkası kaldığı için bu maçlık bilet almayacağım" şeklinde konuştu.

Gurbetçi Murat Erden ise, "Takımımızı Süper Lig'de izlemek için bilet almaya geldik. Passoligimiz de yok. Biletler de tükenmek üzere. İnşallah bilet bulabiliriz. Canı gönülden Samsunspor'u destekliyoruz. Fenerbahçe maçında tribünde olmayı istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 11 yıl sonra taraftarına Fenerbahçe maçıyla 'merhaba' diyecek Samsunspor'da kısa sürede biletlerin tamamen satılması bekleniyor. 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de oynanacak karşılaşma ile Samsunspor sezonun ilk saha maçına, Fenerbahçe de sezonun ilk deplasman maçına çıkmış olacak.